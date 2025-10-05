Giornata Mondiale degli insegnanti: 5 ottobre

Il 5 ottobre è la Giornata Mondiale degli insegnanti, istituita nel 1994 dall'Unesco. I docenti, formati e qualificati, sono essenziali per il diritto all'istruzione.

Il loro impegno è fondamentale per fornire un'educazione equa e inclusiva e offrire opportunità per tutti. L'obiettivo è quello di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile. Il compito degli insegnanti è unico: catturare l'attenzione degli studenti giorno dopo giorno, trasformare le ore di lezione in esperienza di apprendimento e relazione e fare diventare protagonisti della crescita i propri alunni, incidendo per sempre nelle loro vite.

La Giornata Mondiale degli insegnanti non è soltanto una celebrazione simbolica, ma un invito a riflettere sul futuro della scuola. Insegnare significa trasmettere conoscenze, e creare le condizione perché ogni studente possa imparare ed emanciparsi.

L'insegnamento, utilizzando la pedagogia, implica anche la valutazione dei livelli di istruzione degli studenti in particolari abilità. La funzione dell'insegnante è quella di fare pressione sui pigri, ispirare gli annoiati, sgonfiare i presuntosi, incoraggiare i timidi, rilevare e correggere i difetti individuali e ampliare il punto di vista di tutti. Tuttora è estremamente importante sottolineare come le crescenti sfide che la società oggi impone, dal multiculturalismo della classi, all'inclusione di alunni con bisogni specifici dell'apprendimento, rendono la funzione del docente ancora più articolata e complessa.

