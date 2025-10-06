Il 6 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del sorriso per promuovere la gentilezza tra le persone. Questa ricorrenza ci ricorda l'importanza del sorriso come strumento di felicità, connessione e positività. Un semplice sorriso può migliorare la nostra vita e quella degli altri, creando un ambiente di gioia e calore.
Questa Giornata speciale ci invita a diffondere sorrisi e felicità in tutto il mondo, contribuendo a rendere il nostro pianeta un posto migliore.
Sorridere giova alla nostra vita: permette di sentirsi accolti e accettati, facilita le relazioni, migliora l'umore, riduce lo stress, allevia i momenti di ansia e di paura.
Ricevere un sorriso ci fa stare bene, ma anche decidere di donare un sorriso agli altri esercita un'influenza positiva sul nostro stato d'animo. Il sorriso, poi, è contagioso: basti pensare a quanto ci sentiamo ricompensati quando vediamo sorridere qualcun altro. Uno studio svedese suggerisce che non possiamo fare a meno di reagire con un sorriso quando vediamo qualcuno sorridere: si instaura così un circolo di felicità diffusa.
I sorrisi rafforzano l'immunità e aumentano la conta dei globuli bianchi, che proteggono dalle infezioni. Infine sorridere aiuta a tenere bassa la pressione sanguigna e non ultimo ci fa apparire più giovani.
Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre
I sorrisi rafforzano l'immunità e aumentano la conta dei globuli bianchi, che proteggono dalle infezioni
