Muore Carlo Collodi: 26 ottobre 1890

Carlo Collodi (il cui vero nome è Carlo Lorenzini) muore il 26 ottobre 1890. Primogenito di una numerosa e povera famiglia, frequenta le elementari a Collodi, affidato ad una zia. Quando il fratello Paolo diventa dirigente della manifattura Ginori, la famiglia acquista un po' di serenità e agiatezza e Carlo può iniziare la carriera di giornalista. Negli anni '50, nel suo ruolo di giornalista, descrive la realtà Toscana cogliendone i lati spiritosi e bizzarri, fatta di intrighi e storie da bar. Le sue storie originali confluiranno poi nel suo capolavoro, l'intramontabile Pinocchio.

Stimolato dalle esperienze come giornalista, attraverso la sua scrittura creativa e ricca di invenzioni linguistiche, Carlo, narra le novità della vita contemporanea. Nei suoi primi romanzi 'Un romanzo in vapore' e 'Da Firenze a Livorno', pubblicati nel 1856, Collodi è stato tra i primi a evidenziare la novità tecnologica apportata dalla ferrovia.

In seguito, ha fondato il periodico 'Il Lampione' nell'intento di 'far lume a chi brancollava nelle tenebre' con ironia. Carlo collabora anche al giornale 'Scaramuccia' e con altri periodici fra cui il 'Fanfulla'.

La sua vera strada, l'autore, la trova quando, già avanti con gli anni, si dedica alla letteratura per l'infanzia. Dopo 'Giannettino' (1875) e 'Minuzzolo' (1877), Carlo Collodi, scrive il suo capolavoro 'Le avventure di Pinocchio' apparse per la prima volta sul 'Giornale dei bambini' nel 1881 con il titolo 'La storia di un burattino'. Con il nuovo titolo, la narrazione del libro viene portato a termine nel 1883 e raccolto in un volume dall'editore Felice Paggi di Firenze. Qualche anno dopo la sua apparizione 'Le avventure di Pinocchio' sono diventate un testo vendutissimo.

L'opera è stata pubblicata in 187 edizioni e tradotta in 260 lingue o dialetti. Prima di aver goduto del meritato successo, Carlo Collodi muore il 26 ottobre 1890 a Firenze.

