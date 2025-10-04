San Francesco d'Assisi: 4 ottobre sarà ancora Festa nazionale

È in dirittura d'arrivo una legge dello stato italiano che ripristina il 4 ottobre come festività nazionale.

Un messaggio di fraternità di cui più che mai si sente il bisogno. Il 4 ottobre è un giorno dedicato a San Francesco, l'uomo che da, ricco, si fece povero per servire gli ultimi e, da amante della guerra si fece portatore di un messaggio universale di pace. Non per nulla, dal 2005, si celebra sempre il 4 ottobre la 'Giornata della pace e del dialogo interculturale e interereligioso'.

Il 4 ottobre è anche la Giornata Mondiale degli animali istituita in sintonia con lo spirito di San Francesco, patrono degli animali. La figura del Santo di Assisi è tradizionalmente associata ad animali, come nel suo 'Cantico delle Creature', dove loda la creazione divina includendo la sorella Luna, il fratello Sole, il fratello Fuoco, la sorella Acqua e facendo riferimento anche agli animali.

Esistono diversi avvenimenti che riguardano San Francesco e la sua relazione con gli animali, come i famosi episodi in cui parla con il lupo di Gubbio e con gli uccelli del cielo.

La canzone 'Ali d'oro', di Zucchero Fornaciari, si può interpretare come un riferimento a opere e storie che collegano San Francesco ad animali e natura. Nel testo, la metafora delle 'Ali d'oro' può evocare l'immagine della libertà e della comunione con gli animali e la natura, elementi che richiamano lo spirito di San Francesco d'Assisi.

