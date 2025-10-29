Rubriche Accadde oggi
29 ottobre 2025 alle 06:00
2 minuti di lettura
Nasce Rino Gaetano: 29 ottobre 1950
La Pressa
Per alcune canzoni arrivò a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo e, anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono a volte segnati dalle censure. Famosissimo il caso di 'Nuntereggae più' nella quale venivano citati i totem di allora, da Maurizio Costanzo a Susanna Agnelli, da Bearzot a Mike Bongiorno, da Villaggio a Guccini.
Nei suoi brani, Gaetano, affrontò i temi più disparati e varie problematiche sociali: la questione meridionale, l'emigrazione, l'emarginazione, la corruzione della classe politica, l'alienazione industriale e tanti altri.
Nelle sue canzoni l'artista, non tralasciò uno dei temi più classici, quello dell'amore, e lo fece in maniera poco ordinaria e senza citare temi autobiografici. Talvolta l'amore rappresentò per Gaetano solo il pretesto per trattare altri argomenti.
Specialmente nelle prime composizioni uno dei leitmotiv fu quello del 'nonsense', che Gaetano cercò di ottenere utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, con un linguaggio ironicamente antico o adoperando banali giochi di parole. Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere alcune sue riflessioni.
