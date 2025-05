Debutta al cinema Guerre stellari: 25 maggio 1977

Il 25 maggio 1977 Guerre stellari (Star Wars) debutta nei cinema; alla sua uscita la pellicola fu accolta con critiche estremamente positive. Diversi sondaggi popolari collocano il film in cima alla lista dei migliori film di tutti i tempi. In seguito alla sua uscita Star Wars ha acquisito sempre maggior popolarità, scatenando un enorme fenomeno culturale senza precedenti in ogni parte del mondo e attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. I costumi, le scene d'azione e le musiche sono diventati punti di riferimento per tutti coloro che tutt'oggi creano opere di fantascienza. Guerre stellari è considerato una pietra miliare per la creazione di effetti speciali innovativi.Star Wars è ambientato in una galassia immaginaria governata dal tirannico Impero Galattico, la storia segue un gruppo di combattenti per la libertà. La trama spiega l'eterna lotta tra il bene e il male, incarnati dai due ordini dei Jedi e dei Sith che attingono i loro poteri dal lato chiaro e oscuro di un campo di energia mistica denominato Forza.Star Wars è la saga del dubbio: parla del potere umanamente concepito, ossia di una Forza che anche quando cosmica, come quella che si esprime nei protagonisti a suon di spade laser,non si esaurisce mai solo nel bene o solo nel male; essa diviene male o bene a seconda delle circostanze.La saga di Star Wars insegna che il male è umano ma si può scegliere. Ci sono alcune frasi che insegnano o fanno riflettere.-Ci sono buoni e ci sono cattivi. Non schierarti, rimani libero-In ognuno di noi c'è il bene, in ognuno di noi c'è anche il lato oscuro. La forza sta nell'equilibrio tra i due.-La vita sembra più facile quando riesci ad aggiustare qualcosa.-È così che muore la libertà: sotto scroscianti applausi.-Se vivi abbastanza a lungo puoi vedere gli stessi occhi in persone diverse.