Debutta Bugs Bunny: 27 luglio 1940

Il 27 luglio 1940, fa il suo debutto Bugs Bunny, nel cortometraggio 'A Wild Hare' (Caccia al al coniglio). In questo cartone, Bugs, il famoso coniglio esce dalla sua tana e interagisce per la prima volta con il cacciatore Taddeo, pronunciando la sua iconica frase: 'Che succede amico?'

Questo cortometraggio, diretto da Tex Avery, segna la prima apparizione, inclusa la sua caratteristica parlata e il suo amore per le carote.

Sebbene sia comparso in altre forme in cortometraggio, 'A Wild Hare' è considerato il suo debutto ufficiale perché in questo cartone appaiono tutte le caratteristiche che lo rendono famoso in tutto il mondo. Bugs è un coniglio antropomorfo grigio e bianco famoso per la sua personalità impertinente, raffinata e disinvolta.

Grazie alla sua popolarità, durante l'età d'oro dell'animazione statunitense, è diventata un'icona culturale americana, nonché uno dei personaggi più riconoscibili al mondo

Il famoso coniglio è rilassato, astuto, carismatico e intelligente: spesso si dedica a battute giocose, ricorrendo a giochi di parole e commenti sarcastici.

Bugs Bunny è sempre sicuro di sé, è imperturbabile di fronte al pericolo e ricorre spesso a trucchi, approfittando della situazione a suo vantaggio. Con questi tratti della personalità Bugs riesce a superare in astuzia chiunque sia ostile a lui. Daffy, un papero nero, geloso del successo di Bugs, tenta di spodestarlo, ma senza successo perché superato in astuzia dal coniglio intelligente.

Più avanti la rivalità tra Bugs e Daffy è diventata più amichevole; i due di solito escono assieme nella maggior parte dei cartoni animati e Bugs considera Daffy il suo miglior amico.