Il 19 gennaio 1955 debutta in Italia il gioco da tavolo Scarabeo lanciato negli Stati Uniti nel 1931. La variante nazionale dello Scrabble è stata curata dall'editore italiano Aldo Passetti. Il gioco da tavolo continua a conquistare diverse generazioni di giocatori. È composto da una scacchiera da 17 caselle per lato e 130 tessere che rappresentano le diverse lettere dell'alfabeto. Lo scopo del gioco consiste nel creare a incastro tante parole, muovendo le pedine nella scacchiera, in base all'ingegno e alla fantasia dei giocatori.L'idea fu ispirata leggendo un racconto di Edgard Allan Poe, che si intitolava 'Lo scarabeo d'oro'. Nel 1961 Passetti cedette i diritti del gioco alla 'Editrice Giochi'; il passatempo, si trasformò, in breve tempo, in un gioco di interesse nazionale. Una vera e forte passione che non si arresta nemmeno oggi con il Web: esiste ovviamente un sito dove giocare on line.Lo 'Scarabeo' è un gioco intelligente che stimola l'ingegno e la creatività usando le parole.