Debutta in tv Lascia o raddoppia: 19 novembre 1955

Il 19 novembre 1955 debuttò in televisione il programma 'Lascia o raddoppia?', gioco condotto da Mike Buongiorno, diventando un enorme fenomeno di cultura. Il programma ebbe un successo tale che portò a spostare la sua messa in onda dal sabato al giovedì per non impattare sugli incassi dei locali pubblici. Il concorrente doveva rispondere a 8 domande obbligatorie nel tempo massimo di 30 secondi per domanda. Il montepremi iniziale era di 2.500 lire e a ogni risposta esatta il montepremi raddoppiava: alla prima risposta errata il concorrente era eliminato, ma se aveva risposto esattamente almeno alle prime 5 domande, portava a casa un gettone di 40.000 lire. 

Rispondendo alle 8 domande raggiungeva la quota di 320.000 lire e il concorrente acquisiva il diritto a ritornare la settimana successiva. Al suo ritorno in trasmissione, il conduttore cominciava porgendogli la domanda 'Lascia o raddoppia?' se il concorrente 'lasciava' intascava la somma vinta fino a quel momento, altrimenti lo si isolava acusticamente ed entrava in una cabina e indossava una cuffia (per evitare i suggerimenti del pubblico). Di raddoppio in raddoppio, il concorrente poteva presentarsi al massimo a 5 puntate consecutive e poteva vincere il premio massimo di 5.120.000 lire, l'equivalente 128 gettoni d'oro.

Una delle novità di 'Lascia o raddoppia?' fu l'introduzione della figura della valletta: prima Maria Giovannini poi sostituita da Edy Campagnoli.

Molti concorrenti divennero dei veri e propri personaggi; tra loro una citazione particolare merita Lando Degoli, professore di Matematica e cultore di musica classica, contribuì grandemente alla popolarità del programma con una famosa risposta sull'uso del controfagotto nelle opere di Giuseppe Verdi.

