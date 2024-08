Debutta Mary Poppins: 27 agosto 1964

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel film il volto di Julie Andrews fece sognare i bambini di tutto il mondo. 'Non c'è bambino che, vedendo il famoso film Disney del 1964, non abbia desiderato conoscere Mary Poppins, salire le scale scivolando sul corrimano, come lei; aprire un ombrellino e prendere il volo; pescare dalla sua grande borsa che contiene tutto. Mary Poppins compare un giorno portata dal vento in Viale dei ciliegi 17, davanti alla casa più piccola della strada, e cambierà per sempre la vita dei bambini Banks'.

Il film si rivelò un successo fenomenale, portando a casa 5 Oscar. Mary Poppins è una tata magica e si occupa dei bambini Banks.

La sua magia e il suo modo di affrontare la vita rimangono rilevanti anche nel nostro tempo. Mary Poppins ci insegna che, nonostante le difficoltà, la speranza è l'immaginazione possono portare la luce anche nelle situazioni più buie.

Nonostante la severità della tata, i due bambini rimangono incantati dalle sue doti, dai suoi amici e dai segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary cambia la vita non solo a loro, ma alla famiglia intera.

La storia della tata che ha super poteri, ma che non ama vantarsi, ha un finale felice: la famiglia Banks è finalmente unita e felice e i due bambini fanno volare l'aquilone assieme ai loro genitori; Mary Poppins apre il suo ombrellino e può volare verso un luogo dove è più necessaria la sua presenza.