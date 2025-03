Debutta Nintendo Switch: 3 marzo 2017

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nintendo Switch è una console per video giochi di natura ibrida sviluppata da Nintendo e distribuita in tutto il mondo a partire dal 3 marzo 2017.

Switch rappresenta il primo tentativo di creare una console ibrida tra una casalinga e una portatile essendo dotata di un supporto basato su cartuccia elettronica.

Come console fissa Nintendo Switch si collega al televisore; due controller removibili vengono tenuti insieme da una impugnatura. Si può anche giocare in due, in questo caso ogni utente può usare un controller. Switch è la seconda console più di successo di Nintendo, superata solo da Nintendo Ds in termini di unità vendute. Compete commercialmente con la console di ottava generazione, PlayStation 4 della Sony e Xbox della Microsoft.

Quest'anno, Nintendo ha annunciato il successore della console, chiamato Nintendo Switch 2. La nuova console seguirà il formato ibrido del predecessore, e sarà retrocompatibile con la maggior parte dei giochi fisici e digitali switch.