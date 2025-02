Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'11 febbraio 1959 segna una data storica nella televisione italiana: il debutto di Topo Gigio che, con il suo fare ironico e la sua voce squillante, conquistò il cuore di milioni di persone. In Italia nel 1959 la tv era ancora agli inizi e rappresentava un nuovo e potente strumento di comunicazione.Il pubblico era alla ricerca di evasione e leggerezza, e Topo Gigio si rivelò il personaggio ideale per soddisfare questo bisogno. Il simpatico Topo debuttò nel programma 'Alta Fedeltà', creato da Maria Perego era animato da Peppino Mazzullo attraverso una particolare tecnica chiamata 'dei pupazzi'.In quella trasmissione, il pupazzo, cantò la canzone 'Nel blu dipinto di blu' con la voce accelerata di Domenico Modugno.Il successo fu immediato e Topo Gigio ottenne poi uno show tutto suo, 'Storie di Topo Gigio'.Negli anni 1961, 1967 e 1969 debuttò anche al cinema con tre film.La popolarità di Topo Gigio travalicò poi i confini nazionali: apparve in programmi televisivi in tutto il mondo e incise dischi in diverse lingue. Ancora oggi, Topo Gigio, continua ad essere un personaggio amato ed è diventato un'icona senza tempo della cultura pop italiana. La sua spontaneità, il suo candore lo rendono un compagno di viaggio ideale per tutte le età.