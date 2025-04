Dichiarati Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo ll: 27 aprile 2014

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 27 aprile 2014 Papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiara Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI. Questa storica giornata scandita da 4 pontefici, due papi Santi e due concelebranti è stata una indelebile pagina di fede e speranza. Davanti a una moltitudine di fedeli, la canonizzazione dei due papi avviene la seconda domenica di Pasqua, festa della Divina Misericordia. Nell'omelia Papa Francesco ha ricordato che ogni uomo deve essere saldamente ancorato alla speranza. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II, afferma il Papa 'sono stati due uomini coraggiosi, che in ogni persona sofferente vedevano Gesù'. 'Hanno conosciuto le tragedie del XX secolo ma non ne sono stati sopraffatti'. 'Più forte in loro era la misericordia di Dio'.



San Giovanni XXIII viene eletto Papa il 28 ottobre 1958. Il suo magistero sociale è contenuto nelle Encicliche 'Mater et Magistra' (1961) e 'Pacem in terris' (1963). Durante il suo pontificato, convoca il Concilio Ecumenico II. Muore la sera del 3 giugno 1963 all'indomani della Pentecoste.San Giovanni Paolo II viene eletto Papa il 16 ottobre 1978. Durante il suo pontificato compie 104 viaggi Apostolici. Il 13 maggio del 1981 subisce un grave attentato in piazza San Pietro. Dopo una lunga degenza, perdona il suo attentatore. Muore il 2 aprile 2005 nella vigilia della Domenica della Divina Misericordia, da lui istituita.