Il 29 maggio colpisce, l'Emilia-Romagna, un secondo terremoto di magnituto pari a 5,8 gradi Richter e profondità 10 chilometri, con epicentro localizzato più a ovest rispetto al precedente.L'area maggiormente colpita, dai due eventi sismici, è stata la porzione settentrionale compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna.A seguito del sisma 19.000 famiglie lasciarono le proprie abitazioni, 14.000 le case danneggiate, 13.000 le attività produttive danneggiate e 15.000 i danni per edifici pubblici e strutture socio sanitarie.In totale 28 furono le vittime, 350 i feriti e circa 13 miliardi di euro i danni del terremoto.Ci si chiese poi se gli eventi sismici in Emilia fossero o meno causati dalla attività umana. Finirono nel mirino gli impianti di estrazione di gas, a circa 20 chilometri di distanza da Modena. Per capire effettivamente se ci fossero correlazioni tra eventi sismici e l'attività di stoccaggio ed estrazione di gas venne istituita un'apposita commissione. Si arrivò alla conclusione che è molto improbabile che l'attività umana abbia contribuito alla formazione dei sismi del 2012.