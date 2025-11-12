Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccezionale mareggiata di acqua alta a Venezia: 12 novembre 2019

Eccezionale mareggiata di acqua alta a Venezia: 12 novembre 2019

L'evento del 12 novembre si è verificato dal sovrapporsi di diversi fattori, non ultimo il passaggio di un piccolo ciclone con raffiche di vento a 100 Km/h

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Il 12 novembre 2019, Venezia ha subito una eccezionale mareggiata di 'acqua alta' raggiungendo il picco di 187 centimetri, il più alto dal 1966. L'acqua alta è un fenomeno di picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano con periodicità nell'Adriatico settentrionale e con particolare intensità nella laguna di Venezia, tali da provocare allagamenti nelle aree urbane di Venezia.

Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo autunnale, quando anche i venti di scirocco, impediscono il regolare deflusso delle acque.

Nel 2019 l'evento dell'acqua alta ha causato ingenti danni a gran parte della città, portando a una maggior consapevolezza dell'urgenza e all'accelerazione dei lavori per il sistema Mose.

Il Mose è un sistema di barriere mobili installato per proteggere Venezia e la sua laguna.

L'evento del 12 novembre si è verificato dal sovrapporsi di diversi fattori, non ultimo il passaggio di un piccolo ciclone con raffiche di vento oltre i 100 Km/h. Il vento e le onde di altezza anomala hanno ulteriormente aumentato l'impatto sul centro storico di Venezia e strappato delle imbarcazioni dagli ormeggi. Anche nei primi mesi autunnali del 2020 la marea ha raggiunto per due volte valori superiori a 130 cm., il 3 è il 15 ottobre, in queste occasioni il Mose è entrato per la prima volta in funzione, impedendo l'allagamento della città.

Tali eventi sono costantemente analizzati dal Tavolo tecnico composto dal Centro previsioni e Segnalazione Mare, dall'Istituto Ambiente e dal CNR-ISMAR, che si riunisce regolarmente.

È garantito un monitoraggio capillare e continuo dei principali parametri meteo-marini per poi intervenire tempestivamente in caso di marea sostenuta nella Laguna di Venezia e in alto Adriatico.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

La festa di tutti i Santi: primo novembre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

Articoli Recenti La festa di San Martino: 11 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

Nasce Ennio Morricone: 10 novembre 1928

Nasce Ennio Morricone: 10 novembre 1928

Crollo del muro di Berlino: 9 novembre 1989

Crollo del muro di Berlino: 9 novembre 1989

A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934

A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934