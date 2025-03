Eccidio delle Fosse Ardeatine: 24 marzo 1944

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 24 marzo 1944, nelle Fosse Ardeatine, furono fucilati 335 Italiani dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all'attentato di Via Rossella del giorno prima, in cui erano rimasti uccisi 33 soldati del reggimento 'Bozen' appartenente alla Polizia Tedesca. I tedeschi non furono gli unici autori dei rastrellamenti che prepararono il crimine, anche gli italiani, loro alleati, attuarono 104 arresti. Per la sua efferatezza e l'alto numero di vittime, l'eccidio delle Fosse Ardeatine divenne l'evento-simbolo della durezza dell'occupazione tedesca a Roma.

Le Fosse Ardeatine sono antiche cave di pozzolana situate nei pressi della via Ardeatina, scelte quale luogo dell'esecuzione e per occultare i cadaveri degli uccisi. Nel dopoguerra sono state trasformate in un sacrari-monumento nazionale. Le Fosse Ardeatine sono oggi visitabili e sono luogo di cerimonie pubbliche in memoria.