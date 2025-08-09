Edith Stein muore ad Auschwitz: 9 agosto 1942

Edith Stein muore il 9 agosto 1942 ad Auschwitz. Filosofa ebrea convertita al cattolicesimo e poi suora carmelitana; il suo pensiero è ricco e complesso e spazia all'etica dalla pedagogia alla mistica.
Al centro del pensiero di Edith vi è l'importanza dell'esperienza, sia quella personale che quella dell'altro e la ricerca della verità. Stein sviluppa una profonda riflessione sull'empatia considerandola un'esperienza autentica che permette di entrare in contatto con la realtà dell'altro, mantenendo però una giusta distanza. L'empatia, secondo Stein, è fondamentale per la comprensione dell'altro è per la costruzione di relazione autentiche e permette di condividere e di superare gli egoismi, promuovendo una forma di comunità più elevata. La sua conversione al cattolicesimo è la sua esperienza come suora segnano profondamente il suo pensiero, portandola a riflettere sulla fede, sulla relazione con Dio e sulla ricerca della verità attraverso la via mistica. Stein è una donna di profonda coerenza intellettuale e spirituale, che cercò la verità in tutti gli ambiti della sua vita, dalla filosofia alla fede, fino al sacrificio di sé.
Il 13 aprile 1933. Edith Stein, scrive a Roma per chiedere a Papa Pio XI di denunciare le prime persecuzioni contro gli ebrei. Entra nel convento Carmelitano a Colonia nel 1934 e prende il nome di Teresa Benedetta della Croce. Per fuggire alla minaccia nazista, il suo ordine la trasferisce nei Paesi Bassi. Purtroppo Teresa Benedetta non è sicura neppure in Olanda. Il 26 luglio 1942 Hitler ordinò l'arresto anche dei convertiti ebraici, Teresa Benedetta e sua sorella Rosa catturate e trasportate al campo di concentramento di Auschwitz, dove vengono assassinate nelle camere a gas.
Teresa Benedetta della Croce è la prima martire cattolica di origine ebraica ad essere canonizzata da Giovanni Paolo II l'11 maggio 1987 e nominata copatrona d'Europa.
