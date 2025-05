Edmund Hillary e Tenzing Norgay raggiungono la cima dell'Everest: 29 maggio 1953

Il 29 maggio 1953, fu realizzata una delle più grandi imprese compiute dall'uomo: il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzing Norgay raggiunsero la cima del monte Everest con i suoi 8848 metri sul livello del mare, è la montagna più alta della terra. La possibilità di raggiungere la cima più alta del mondo, però, rimase per molti anni un desiderio proibito.

Le difficoltà tecniche della scalata erano enormi: non erano note le reazioni dell'organismo a un'altitudine così alta. Inoltre organizzare una spedizione aveva costi molto elevati, infine era necessario ottenere l'autorizzazione dalle autorità locali. Grazie ai progressi della tecnologia e dell'alpinismo nel 900 scalare l'Everest diventò una possibilità concreta. La salita, della montagna più alta del mondo, fu estremamente impegnativa e ciò richiese mesi di preparazione e la collaborazione di una squadra di spedizione britannica. I due alpinisti raggiunsero la cima dell'Everest alle 11.30 ora locale; i due dopo una stretta di mano, si abbracciarono e rimasero sulla vetta per circa 15 minuti è poi iniziarono la discesa. La loro impresa ha ispirato generazioni di alpinisti e ha contribuito a diffondere la conoscenza e il rispetto per la montagna e le culture locali. I due autori dell'impresa sono stati insigniti di importanti riconoscimenti per la loro conquista, e Hillary è stato nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta ll. Dopo l'eccezionale impresa sia Hillary che Norgay hanno fondato organizzazioni no profit per supportare le comunità locali nella regione dell'Everest, in particolare gli sherpa, contribuendo a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alla sicurezza in montagna.