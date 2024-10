Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il protagonista del 'Libro della giungla' è Mowgli, un ragazzino coraggioso che finisce spesso nei guai. Baloo è un orso pigro e spensierato, adora cantare e ballare ed è un grande amico di Mowgli. Bagheera è una amichevole pantera nera e protettrice di Mowgli. Shere Khan è un maschio di tigre del bengala, temuto dagli animali della giungla e che vuole uccidere Mowgli. Kaa è un pitone, anch'esso alla ricerca di Mowgli come preda. Re Luigi è un orango che è favorevole a far rimanere Mowgli nella giungla purché il ragazzo gli insegni come ottenere il fuoco.Hathi è un elefante che guida altri elefanti in marce per la giungla cantando, in modo comico, il motivo inutile del loro girovagare. Tra i personaggi ci sono poi 4 simpatici e annoiati avvoltoi calvi e un branco di lupi che si dimostrano amici di Mowgli. Alla fine del film Mowgli incontra Shanti una ragazzina indiana e ne rimane attratto.Mowgli seguirà poi Shanti e si trasferirà con lei in un villaggio di uomini.