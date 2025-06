Esce al cinema Jurassic Park: 11 giugno 1993

Il film, diretto da Steven Spielberg, Jurassic Park uscì l'11 giugno 1993 nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti.

Basato sull'omonimo romanzo scritto di Michael Crichton, il panteologo Jack Horner aiutò gli autori e la squadra degli effetti speciali per rendere più veritiero possibile ciò a cui stavano lavorando.

Il film ebbe un enorme successo di pubblico e fu anche un successo di critica, con elogi diretti agli effetti speciali, al design del suono, alle sequenze d'azione e alla colonna sonora: il film ha vinto numerosi premi, inclusi 3 premi Oscar. Quasi tutti i dinosauri sono stati generati al computer.

Nonostante Jurassic Park sia principalmente considerato come un film tra l'avventura e la fantascienza, secondo alcuni sarebbe un film horror.



Jurassic Park, racconta il sogno, di John Hammond, un imprenditore statunitense che vuole creare un parco preistorico con dinosauri clonati su un'isola al largo di Costa Rica. Hammond riesce a realizzarlo con l'aiuto di esperti ingegneri genetici. Pochi giorni prima dell'apertura del parco, preoccupanti incidenti fanno temere per la sicurezza dei visitatori.L'imprenditore senza scrupoli, invita ugualmente i visitatori ad entrare nel Jurassic Park. I dinosauri però diventano aggressivi e per evitare una minaccia per l'umanità, sarà necessario distruggerli con un bombardamento aereo insieme con tutte le fantastiche attrezzature. Il finale del film invita a riflettere sulle implicazioni morali dell'uso della scienza e sui pericoli che l'uomo corre sfidando in modo dissennato la natura.