Esce al cinema King kong: 2 marzo 1933

Il 2 marzo 1933, viene presentato per la prima volta il film King Kong. L'interprete è un gorilla alto 10 metri, sopravvissuto sull'isola del Teschio all'estinzione dei dinosauri.

Si ritroverà tra i grattacieli di New York, dove, per amore di una donna, si compie il suo tragico destino. Alla prima, il pubblico americano reagì con entusiasmo, meravigliato dagli effetti speciali e dalla trama romantica-avventurosa: il film è tra i capolavori assoluti della storia.



La trama di King Kong è semplice: Carlo Denham è un avventuroso produttore di documentari e ingaggia una giovane disoccupata di New York, Anna, come attrice. I due partono per l'isola del Teschio e la donna verrà rapita dagli indigeni locali, per essere data in pasto alla loro divinità King Kong appunto. Il gorilla anziché uccidere la ragazza la porta con sé, innamorandosene.

King Kong finirà per essere catturato e messo in mostra a New York, ma dopo essersi liberato scatenerà la paura fra gli abitanti della città. Gli spettatori finiscono per amarlo, anche perché tutto quello che lui mette in atto prima di essere ucciso è frutto dell'amore per Anna. Il destino del gorilla è figlio della sua condizione di mostro, ma soprattutto del sentimento che nutre per Anna.

Dopo il successo del primo film si contano almeno altri 7 film a tema King Kong. Nel 1976 arriva il primo vero remake prodotto da Dino De Laurentis, il film viene ricordato per gli effetti speciali di Carlo Rambaldi, premiati anche con un Oscar.