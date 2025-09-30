Esce il primo fumetto di Tex: 30 settembre 1948
È un Ranger che non sbaglia mai un colpo con la sua colt 45, fin dalla sua prima avventura, dal titolo 'Il totem misterioso'
L'inseparabile amico di Tex è Kit Carson, mentre il suo cuore batte soltanto per la moglie Lilyter, figlia del capo dei Navayos, 'Freccia Rossa'. Tex Willer e considerato un eroe in anticipo sui tempi, gli indiani Navayos lo chiamano 'Aquila della notte', perché piomba addosso a mercanti disonesti e affaristi violenti. Per i fuori legge, che hanno la sventura di incrocialo è l'incubo peggiore.
Il Ranger, fratello di ogni indiano, ha un proprio codice d'onore ed è sempre pronto a difendere i più deboli. Il suo legame con i nativi americani ha anticipato le tematiche del New Western degli anni '70 e il suo antirazzismo è uno degli elementi che più gli ha permesso di attraversare i decenni senza vedere scalpito il suo successo.
Il personaggio Tex non è diventato solo il più amato eroe del fumetto italiano, ma anche un'icona di stile.
Nel cuore di ogni ragazzo e di ogni uomo, Tex continua ad incarnare l'eroe che combatte i prepotenti, o i violenti e i cattivi. I nemici di Tex Willer sono trafficanti di armi e alcool, banditi. proprietari terrieri senza scrupoli e Generali la cui unica missione è sterminare il Popolo delle Praterie.
