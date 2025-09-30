Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Esce il primo fumetto di Tex: 30 settembre 1948

È un Ranger che non sbaglia mai un colpo con la sua colt 45, fin dalla sua prima avventura, dal titolo 'Il totem misterioso'

Il 30 settembre 1948 esce il primo fumetto di Tex: un pistolero infallibile, stimato dagli indiani e in lotta contro l'ingiustizia. Qualsiasi volto essa abbia. Tex Willer e stato ideato da Giovanni Luigi Bonelli e nessuno poteva immaginare che quel Ranger sarebbe diventato uno dei personaggi più longevi e famosi del mondo. È un Ranger che non sbaglia mai un colpo con la sua colt 45; fin dalla sua prima avventura, dal titolo 'Il totem misterioso' teatro delle sue imprese sono i Canyon dell'Arizona.
L'inseparabile amico di Tex è Kit Carson, mentre il suo cuore batte soltanto per la moglie Lilyter, figlia del capo dei Navayos, 'Freccia Rossa'. Tex Willer e considerato un eroe in anticipo sui tempi, gli indiani Navayos lo chiamano 'Aquila della notte', perché piomba addosso a mercanti disonesti e affaristi violenti. Per i fuori legge, che hanno la sventura di incrocialo è l'incubo peggiore.
Il Ranger, fratello di ogni indiano, ha un proprio codice d'onore ed è sempre pronto a difendere i più deboli. Il suo legame con i nativi americani ha anticipato le tematiche del New Western degli anni '70 e il suo antirazzismo è uno degli elementi che più gli ha permesso di attraversare i decenni senza vedere scalpito il suo successo.
Il personaggio Tex non è diventato solo il più amato eroe del fumetto italiano, ma anche un'icona di stile.
Ha un fisico eccezionale, porta una famosissima camicia gialla e i jeans, ma spesso indossa anche i costumi Navajo. Tex possiede due colt e un fucile, ma uccide solo per legittimità difesa, a poker non conosce rivali, è uno scalatore prodigioso e sa sparare perfettamente anche mentre cavalca il suo cavallo 'Dinamite'.
Nel cuore di ogni ragazzo e di ogni uomo, Tex continua ad incarnare l'eroe che combatte i prepotenti, o i violenti e i cattivi. I nemici di Tex Willer sono trafficanti di armi e alcool, banditi. proprietari terrieri senza scrupoli e Generali la cui unica missione è sterminare il Popolo delle Praterie.
