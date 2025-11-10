Rubriche Accadde oggi
10 novembre 2025 alle 06:22
2 minuti di lettura
Nasce Ennio Morricone: 10 novembre 1928
Dagli anni settanta Morricone diventò un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per i più grandi registi americani
La Pressa
Dagli anni settanta Morricone diventò un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per i più grandi registi americani. Negli anni '70, Morricone, ha dato vita anche ad un mix di stili che lo hanno ispirato alla creazione di un nuovo repertorio in cui hanno trovato spazio colonne sonore di natura melodica e ritmica. La nuova sperimentazione ha raggiunto il massimo risultato con la colonna sonora di 'The mission' nel 1986. Come arrangiatore, Ennio Morricone, contribuì a formare sound italiano, confezionando brani come 'Sapore di sale', 'Il mondo', 'Se telefonando' e diversi successi di Gianni Morandi.
Il 25 febbraio 2007, Morricone, ricevette il premio Oscar onorario alla carriera 'Per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film'.
Dagli anni settanta Morricone diventò un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per i più grandi registi americani. Negli anni '70, Morricone, ha dato vita anche ad un mix di stili che lo hanno ispirato alla creazione di un nuovo repertorio in cui hanno trovato spazio colonne sonore di natura melodica e ritmica. La nuova sperimentazione ha raggiunto il massimo risultato con la colonna sonora di 'The mission' nel 1986. Come arrangiatore, Ennio Morricone, contribuì a formare sound italiano, confezionando brani come 'Sapore di sale', 'Il mondo', 'Se telefonando' e diversi successi di Gianni Morandi.
Il 25 febbraio 2007, Morricone, ricevette il premio Oscar onorario alla carriera 'Per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film'.
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Articoli più LettiArticoli Recenti
La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre
Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931
Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre
Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977
Crollo del muro di Berlino: 9 novembre 1989
A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934
Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre
Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007