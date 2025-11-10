Nasce Ennio Morricone: 10 novembre 1928

Il 10 novembre 1928 nasce Ennio Morricone, è stato compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano. La sua carriera ingloba un'enorme quantità di generi compositivi, che ne hanno fatto uno dei più importanti e influenti compositori cinematografici nella storia della musica. Ciò che ha dato la fama a Morricone come compositore sono state le musiche prodotte per il genere Western all'italiana che lo hanno portato con registi famosi italiani. Con Sergio Leone, in modo particolare, il compositore ha curato le musiche dei film di 'Per un pugno di dollari', 'Il buono il brutto e il cattivo', 'C'era una volta l'America'.Dagli anni settanta Morricone diventò un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per i più grandi registi americani. Negli anni '70, Morricone, ha dato vita anche ad un mix di stili che lo hanno ispirato alla creazione di un nuovo repertorio in cui hanno trovato spazio colonne sonore di natura melodica e ritmica. La nuova sperimentazione ha raggiunto il massimo risultato con la colonna sonora di 'The mission' nel 1986. Come arrangiatore, Ennio Morricone, contribuì a formare sound italiano, confezionando brani come 'Sapore di sale', 'Il mondo', 'Se telefonando' e diversi successi di Gianni Morandi.Il 25 febbraio 2007, Morricone, ricevette il premio Oscar onorario alla carriera 'Per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film'.Ottenne anche il secondo Oscar, nel 2016 per le partiture del film di Tarantino 'The Hate Eight'. Oltre cento sono state le sue opere per diverse formazioni musicali nell'ambito della musica pura. Tra le altre è possibile ricordare 'Non devi dimenticare' in ricordo delle vittime della strage del 2 agosto a Bologna, 'La Cantata per i bambini morti a causa della mafia' e 'Cantata Narrazione per Padre Pio'.Ennio Morricone si è calato anche nelle vesti di scrittore, nel 2016 ha pubblicato l'autobiografia 'Insegnando quel suono' e il libro-conversazione con Tornatore dal titolo 'Ennio, un maestro'.