Esce il primo numero del Corriere della Sera: 5 marzo 1876

Il 5 marzo 1876 usciva il primo numero di uno dei quotidiani più letti oggi nel nostro Paese, il Corriere della Sera. Nato sotto la guida di Eugenio Torelli Violliet, il nuovo quotidiano milanese contava per la sua prima uscita 4 pagine e 15.000 copie. Come sede del Corriere fu scelto un luogo di prestigio, la Galleria Vittorio Emanuele. Tutto il giornale era composto da tre redattori (oltre al direttore) e da quattro operai. I tre collaboratori di Torelli erano suoi amici: Raffaello Barbiera, Giacomo Raimondi ed Ettore Teodori Buini. Il Buini fu nominato caporedattore e portò al giornale anche sua moglie, Vittoria Bonaccina, che tradusse dei romanzi pubblicati sulle pagine del Corriere. Collaborò con il giornale anche la moglie di Torelli, scrittrice di romanzi d'appendice.

Con l'articolo di fondo del numero 1, del Corriere della sera, si volle parlare chiaro ai lettori e spiegare la linea politica del giornale: 'Noi siamo moderati e conservatori e vogliamo conservare la Dinastia e lo statuto, perché hanno dato all'Italia l'indipendenza, l'unità, la libertà e l'ordine. Siamo moderati, apparteniamo cioè al partito che ebbe per suo organizzatore il conte di Cavour. Questo non vuol dire che battiamo le mani a tutto ciò che fa il governo. Il partito moderato non è un partito immobile, ma di movimento e di progresso. Il Corriere della Sera desidera la discussione pacata e arguta e potrà farsi posto senza che i suoi lettori abbiano a dolersi'.