Esce il primo numero della Gazzetta dello Sport: 3 aprile 1896

Il primo numero della Gazzetta dello Sport, esce in edicola il 3 aprile 1896, con una cadenza bisettimanale. A festeggiare la nuova creatura dono i due editori Eugenio Costamagna ed Eliso Rivera. La Gazzetta si appoggia a una fitta rete di corrispondenti da quasi tutte le città del Regno d'Italia: i due direttori vogliono raccontare lo sport attraverso cronache dettagliate. Il primo numero ha un successo immediato, con 20.00 copie, già al mattino, sparite dalle edicole.

Il nuovo giornale contiene 4 fogli in tutto e nella prima pagina si parla soltanto di ciclismo, lo sport più seguito in Italia alla fine dell'ottocento. Oggi la Gazzetta dello Sport, con sede a Milano, è il terzo quotidiano italiano per diffusione, nonché il primo quotidiano più longevo d'Europa nel suo genere. Oltre al Giro d'Italia, la Gazzetta dello Sport, organizza numerose gare in diverse discipline sportive.