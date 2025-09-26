Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Esce in edicola il primo numero di Dylan Dog: 26 settembre 1986

Esce in edicola il primo numero di Dylan Dog: 26 settembre 1986

Dylan Dog è un investigatore dell'incubo; le sue indagini si concentrano in fenomeni paranormali, delitti inspiegabili e misteri che mescolano realtà e sogno

Il 26 settembre 1986 uscì in edicola il primo numero di Dylan Dog edito dalla Sergio Borelli Editore. L'albo, 'L'alba dei morti viventi', scritto da Tiziano Stano, fu il numero 1 della serie ed ebbe un successo clamoroso, diventando un'icona del fumetto italiano. La serie di Dylan Dog fu uno dei fumetti più venduti, oggetto di numerose ristampe: gli albi a fumetti furono tradotti e pubblicati anche all'estero.
Dylan Dog è un investigatore dell'incubo; le sue indagini si concentrano in fenomeni paranormali, delitti inspiegabili e misteri che mescolano realtà, sogno e orrore. Dylan è alto 1 metro e 85, fisico snello, capelli scuri, indossa una camicia rossa, una giacca nera e jeans e scarpe marroni.
Il carattere di Dylan è introverso, tormentato da fobie, dubbioso, ma con un profondo senso di giustizia. Conduce una vita tranquilla, con una forte passione per i film d'orrore e la poesia. Dylan Dog è stato un ponte tra fumetto autoriale a quello seriale, portando storie complesse e impegnante nel mercato di massa, affrontando temi come la diversità e la psiche umana. Il personaggio è diventato uno specchio della società e dei costumi, con i suoi temi che riflettono le ansie e le inquietudini del nostro tempo.
Le storie di cui Dylan Dog è protagonista, anche se gremite di fantasmi e spettri, sono piene di poesia. Dylan Dog non è solo un fumetto dell'orrore; l'orrore è una semplice scusa per raccontare vicende di grande poesia.
Dylan possiede molta sensibilità: si innamora, soffre e dona amore, spesso non corrisposto, da chi lo circonda. I veri mostri, nei racconti di Dylan Dog non sono i vampiri o gli zombi, ma quelli con cui l'uomo ha il dovere di battersi: l'egoismo, l'avidità, il razzismo e il disprezzo della natura.

