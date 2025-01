Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'autore era già affermato scrittore: aveva già pubblicato 'L'isola del tesoro'. Si dice che Stevenson una notte sognò una parte delle vicende del romanzo, che scrisse successivamente in soli 3 giorni, ed ebbe un successo grandioso.Il libro è un'intensa introspezione psicologica dell'animo umano: lo scontro interiore tra il bene e il male.

Il romanzo è ambientato a Londra ed è composto da 10 capitoli.Nella capitale inglese viveva il Dr. Jekill, uomo educato, intelligente e gentile.Possedeva un laboratorio di anatomia, e volle creare una pozione per isolare la parte cattiva che è nell'uomo.Il dottore vi riuscì, la bevve, e subito dopo fu preso da convulsioni; sentiva che le sue ossa si stavano restringendo e vedeva cambiare l'aspetto delle sue mani. Fissandosi allo specchio vide porsi davanti a lui l'immagine del signor Hyde.L'esperimento era riuscito, ma le trasformazioni da buono a cattivo erano atroci e sempre più ricorrenti. Dr. Jekill provò a trovare rimedio con alcune medicine, ma visto che non otteneva nulla non gli rimase che uccidersi.Quest'opera vuole far capire che in ognuno esiste il bene e il male; il Dr. Jekill rappresenta lo scienziato che ha voluto sfidare la natura dell'uomo.