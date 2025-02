Esce nelle sale statunitensi Pinocchio: 23 febbraio 1940

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Pinocchio' è un film d'animazione uscito nelle sale statunitensi il 23 febbraio 1940, prodotto da Walt Disney Production e basato sul romanzo di Carlo Collodi 'Le avventure di Pinocchio'. Con questo nuovo film Disney sperava di ripetere il successo di 'Biancaneve e I sette nani', ma lo scoppio della seconda guerra mondiale non permise di raggiungere il risultato desiderato. Fu comunque il film con il maggior incasso nell'anno 1940. Il film narra del vecchio falegname Geppetto che intaglia un burattino di legno di nome Pinocchio, il quale è portato in vita dalla fata Azzurra, che gli dice che può diventare un bambino vero se si dimostrerà 'bravo, coraggioso e disinterressato'. Le avventure di Pinocchio coinvolgono molti incontri con una serie di personaggi loschi che, secondo il Grillo Parlante (la coscienza del burattino) rappresentano la tentazione e la disonestà.

Il film di Pinocchio fu una conquista rivoluzionaria nel settore degli effetti animati, dando movimento realistico a veicoli, macchinari ed elementi naturali come la pioggia, fulmini, neve, fumo, ombre e acqua. Grazie ai suoi risultati significativi nelle tecniche di animazione, è spesso considerato il capolavoro tecnico di Disney. Il film di 'Pinocchio' ha ricevuto il plauso della critica ed è diventato il primo film d'animazione a vincere due premi Oscar.