Fangio, per la quarta volta consecutiva diventa campione del mondo di F1: 4 agosto 1954

Il 4 agosto 1954, Juan Manuel Fangio su Maserati, vinse il Gran Premio di Germania di F1, in una da molti considerata tra le più belle vittorie nella storia dell'automobilismo. Con questa vittoria, Fangio, per la 4° volta consecutiva divenne campione del mondo di F1.

Prima della gara, il pilota argentino, decise di usare gomme morbide con metà serbatoio di benzina. Questo gli avrebbe permesso di affrontare le curve più velocemente; si fermò al tredicesimo giro, in prima posizione, per fare rifornimento, con 30 secondi di vantaggio su Hawthorn e Collins. Fangio tornò in gara in terza posizione, 48 secondi dietro Collins, che al momento era secondo. Nei successivi 10 giri il pilota argentino battè il record sul giro 9 volte è riuscì a superare Collins al ventunesimo giro. Al termine dello stesso giro superò anche Hawthorn, mantenne la prima posizione e vinse la gara.

Fangio, soprannominato El Maestro, nella sua carriera, disputò 51 Gran Premi, vincendone 24 e salendo per 35 volte sul podio. Ottenne 29 pole position e 48 partenze dalla prima fila. Fangio fu inoltre il corridore più anziano (46 anni) ad aver conquistato un titolo mondiale. Aveva uno stile di guida preciso, ma spettacolare. Corridore completo, seppe distinguersi anche in competizioni a ruote coperte: da ricordare i suoi numerosi piazzamenti alle mille Miglia, le vittorie alla Carrera Panamericana del 1954, al Nurburgring nel 1955 e alle 12 ore di Sebring nel 1956 e nel 1957.