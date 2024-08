Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tratta infatti di una festa in onore del primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, che ha dato anche il nome al mese di Agosto.Fu proprio Augusto nel 18 a.C. a istituire questa festa: alla fine dei raccolti e dei lavori nei campi si concedeva al popolo il meritato riposo.All'epoca la festa iniziava il 1 Agosto e si protraeva fino al 15 del mese.In quei giorni venivano organizzate corse di cavalli e decorazioni floreali.

Nel VII Secolo la Chiesa spostò i festeggiamenti al 15 Agosto aggiungendo una celebrazione dedicata all’Assunzione di Maria.Il ferragosto, ai nostri giorni, si festeggia con escursioni grigliate, scherzi acquatici e fuochi artificiali in spiaggia.In Italia si festeggia ancora, con cerimonie religiose tradizionali, la rinascita della Vergine, che fu accolta in cielo, sia con l'anima e con il corpo.

Una delle tradizioni più note legate al Ferragosto è il Palio di Siena. Nella città Toscana è in uso organizzare una corsa di cavalli in onore dell'Assunta.

Come Natale è la regina delle feste invernali, Ferragosto lo è della stagione estiva.Specialmente in Italia la festa è molto sentita. In questa giornata gli abitanti del Belpaese sono soliti riunirsi a tavola e passare in compagnia di amici e parenti ore felici in montagna, al mare o in uno dei nostri bellissimi paesini e borghi storici.