Festa del Voto, Santa Chiara e la liberazione di Assisi: 22 giugno 1241

Il 22 giugno 1241 Santa Chiara, con la sua intercessione, è stata ritenuta responsabile della liberazione di Assisi da un attacco Saraceno. Questa liberazione è commemorato ogni anno ad Assisi con la 'Festa del Voto'. Si ricorda come Chiara e le sue compagne, nel coro di San Damiano, pregarono con fervore per proteggere la città. Subito dopo la preghiera di intercessione delle Clarisse l'esercito si diede improvvisamente alla fuga.

Attraverso la preghiera Chiara non ottenne solo la liberazione e la sicurezza delle suore, ma chiese e ottenne anche la liberazione di Assisi. Da allora il 22 giugno, data del miracolo della liberazione della città assediata nel 1241 divenne festa ufficiale di Assisi. L'evento non è affatto leggendario o inventato, tanto che 6 delle 15 sorelle Clarisse, chiamate a testimoniare in occasione del processo di canonizzazione che fece seguito alla morte della Santa nel 1253 confermarono questo avvenimento. L'episodio venne anche riportato nel tredicesimo capitolo della 'Vita di Santa Chiara', redatta da Tommaso da Celano in occasione della canonizzazione della Santa nel 1295.

.Ben presto l'evento divenne oggetto di devozione popolare grazie anche alle numerose immagini che raccontano la scena.