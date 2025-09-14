Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate: 14 settembre 1224

Le Stimmate non erano considerate un premio o un segno di merito, ma un dono di Dio, che simboleggiava l'intimità e l'amore tra Francesco e il Signore

Il 14 settembre 1224 Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate sul monte della Verna. Il monte si trova nella provincia di Arezzo, in comune di Chiusi della Verna.
Come riportato da Tommaso da Celano e da Bonaventura di Bagnoregio, il monte è legato all'episodio delle Stimmate di San Francesco: l'episodio è stato rappresentato da Giotto. Sul versante meridionale del monte si trova, dal 1260, il Santuario francescano della Verna, che è destinazione di numerosi pellegrini. Lo stesso monte fu frequentato anche da Sant'Antonio da Padova; ne dà testimonianza la cappella, presente nel Santuario.
Le Stimmate di San Francesco si riferiscono alle piaghe che ricevette sul corpo, nel 1224, che riproducevano le ferite di Cristo durante la Crocefissione (mani, piedi e costato). Il poverello d'Assisi è nella storia della Chiesa il primo cristiano segnato dalle Stimmate. Questo evento miracoloso è considerato un segno di profonda intimità con Dio e un'espressione dell'amore e della sofferenza di Cristo, che Francesco desiderava emulare. Le Stimmate, che il Santo celò fino alla morte, sono diventate un simbolo centrale per l'identificazione di Francesco e un importante tema iconografico nell'arte. Le Stimmate non erano considerate un premio o un segno di merito, ma un dono di Dio, che simboleggiava l'intimità e l'amore tra Francesco e il Signore, specialmente in un momento di crisi spirituale per il Santo.

