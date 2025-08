Francesco riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del Perdono d'Assisi: 2 agosto 1216

Il 2 agosto 1216 Francesco d'Assisi riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del Perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola.Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgersi al Papa, come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di tale indulgenza. Francesco si recò a Perugia per incontrare Onorio lll eletto Pontefice. In quei giorni, da un conclave riunito proprio a Perugia.Francesco fu ammesso alla sua presenza e gli espose la richiesta di un'indulgenza senza obbligo del pagamento di un obolo o il compimento di un pellegrinaggio penitenziale ( com'era invece consuetudine allora). Papa Onorio lll ridusse l'applicazione dell'indulgenza a un solo giorno (il 2 agosto) pur concedendo che essa liberasse 'dalla colpa e dalla pena, in cielo e interra, dal giorno del battesimo al giorno dell'entrata nella chiesa della Porziuncola'.Nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa prima a tutte le chiese francescane poi a tutte le chiese parrocchiali.Per ottenere l'indulgenza Plenaria un fedele, completamente distaccato dal peccato anche veniale, deve:-Ricevere il sacramento della Confessione per ottenere il perdono dei peccati.-Fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo.-Pregare secondo le intenzione del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa.Confessione e Comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo la data prevista. La visita a una chiesa è la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno, recitando anche il Credo e il Padre Nostro. L'indulgenza può essere richiesta per sé o per i defunti.