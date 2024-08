Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Galileo riuscì a scoprire per primo l'esistenza dei satelliti di Giove, i paesaggi della luna, le stelle della via lattea, le fasi di Venere e le macchie solari. Queste scoperte, per gli studiosi, sancirono la nascita dell'astronomia moderna. Le osservazioni di Galileo sono oggi celebrate in tutto il mondo, ma fecero entrare l'astronomo nel mirino dell'Inquisizione Cattolica, certa che la Terra fosse al centro dell'universo. Nel 1633 Galileo fu costretto all'abiura delle sue concezioni astronomiche.Nel 1992 arrivò la riabilitazione da parte della Chiesa Cattolica, da parte del Papa Giovanni Paolo II.