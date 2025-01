Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le nostre emozioni, il nostro scopo, le credenze, hanno un impatto significativo sull'armonia mente e corpo.Pensieri positivi possono contribuire a una maggiore felicità, alla quale possiamo avvicinarci prestando attenzione al momento presente.Pensare agli errori del passato o avere paura del futuro non aiuta ad avere serenità.Anche la connessione con gli altri e il supporto sociale sono fattori chiave per il benessere mente-corpo.Essere poi circondati da persone che ci sostengono e ci comprendono può avere un effetto positivo sulla nostra salute generale e ci permette di affrontare in modo diverso le difficoltà.Anche l'attività di volontariato è il coinvolgimento nella comunità possono contribuire a una maggiore connessione sociale e a un miglior benessere generale.La strada verso un vero benessere è però un viaggio personale e unico, quindi occorre essere gentili e pazienti con noi stessi e sperimentare ciò che funziona meglio.La soluzione molte volte non sta solo nell'impegnarsi, con le nostre forze, a prendersi cura di noi stessi o a vivere una vita sana e equilibrata.Per chi crede, e non solo, è importante affidarsi completamente alla divinità, che ci conosce meglio di noi stessi e ci da la Forza e il Coraggio per raggiungere la gioia nonostante le nostre fragilità.