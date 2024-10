Giornata della Non violenza: 2 ottobre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'ONU, ad esempio, lotta per liberare il mondo dalle armi di distruzione di massa. I recenti incontri e iniziative, tra cui il vertice del Consiglio di Sicurezza sul disarmo nucleare, hanno aumentato le prospettive di riduzione degli arsenali mondiali. La Non violenza non si riferisce soltanto all'uso di armi letali.

Le Nazioni Unite e i suoi partner hanno condotto una campagna per fermare l'assalto umano al nostro pianeta. Le emissioni dei gas serra fanno parte di questo assalto, minacciando un catastrofico cambiamento climatico.

L'auspicio dell'ONU e degli attivisti, di ogni luogo, è quello che i leader del mondo firmino l'accordo delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico. Anche la spaventosa violenza alle donne in tutto il mondo deve essere oggetto di preoccupazione. Occorre pertanto accrescere la consapevolezza e i fondi necessari per contrastare questo problema poiché nessun Paese ne è immune.

Con Gandhi è nato un concetto in grado di cambiare il mondo, un principio rivoluzionario ed eversivo: la non violenza. Fu questa la grande lezione che Gandhi regalò al mondo: protestare sempre, ma secondo i principi della disobbedienza civile e della resistenza pacifica, mai con la lotta armata.