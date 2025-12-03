Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata delle Persone con disabilità: 3 dicembre

Giornata delle Persone con disabilità: 3 dicembre

Per sottolineare la necessità di abbattere tutti i pregiudizi culturali e garantire l'inclusione delle persone con disabilità nei processi decisionali

2 minuti di lettura

Il 3 dicembre si celebra la Giornata delle Persone con disabilità, istituita dall'Onu per promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità. La Giornata mira anche ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità. Si vuole pertanto sottolineare la necessità di abbattere tutti i pregiudizi culturali e garantire l'inclusione delle persone con disabilità nei processi decisionali che le riguardano e la loro partecipazione attiva nella vita sociale, economica e politica. L'inclusione non è solo un diritto, ma anche una responsabilità condivisa.

Tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni, devono partecipare pienamente per migliorare i servizi e promuovere politiche che mettano al centro la dignità e l'uguaglianza.

Il 3 dicembre invita tutti a riflettere e ad agire per un mondo più giusto, in cui i disabili siano protagonisti del cambiamento con pari opportunità. 

Diviene indispensabile perciò eliminare le tre principali barriere che limitano e non permettono di facilitare i movimenti delle persone disabili: 

- Le barriere fisiche: si tratta di ostacoli fisici che impediscono il movimento, come gradini, scale, dislivelli, porte strette e spazi di manovra insufficienti. L'obiettivo è rendere gli spazi fisicamente accessibili a tutti.

- Le barriere all'uso: sono ostacoli che non permettano l'uso sicuro e conveniente degli edifici, come l'assenza di servizi igienici accessibili e la presenza di elementi difficili da usare a causa di altezza o posizione.

- Le barriere senso-percepite: queste barriere riguardano la mancanza di segnaletica e ausili che assistono le persone con disabilità visive e uditive. Esempi includono semafori privi di segnalazioni acustiche, parapetti che ostruiscono la visuale e la mancanza di informazioni: i Braille o formati tattili.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre

Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Articoli Recenti Nasce Gianni Versace: 2 dicembre 1946

Nasce Gianni Versace: 2 dicembre 1946

Viene inaugurato il museo d'Orsay: 1 dicembre 1986

Viene inaugurato il museo d'Orsay: 1 dicembre 1986

Esce Thriller di Michael Jackson: 30 novembre 1982

Esce Thriller di Michael Jackson: 30 novembre 1982

Nasce il Futbol Club Barcelona: 29 novembre 1899

Nasce il Futbol Club Barcelona: 29 novembre 1899