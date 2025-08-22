Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata delle vittime di violenza basata sul credo religioso: 22 agosto

Giornata delle vittime di violenza basata sul credo religioso: 22 agosto

L'esercizio del diritto alla libertà di opinione e espressione svolge un ruolo positivo nel rafforzamento della democrazia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Il 22 agosto si celebra la giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo. Le vittime di questi episodi, spesso appartenenti a comunità religiose o minoranze, sono in costante aumento, sia in termini di numero che di gravità. Per questo motivo l'assemblea Generale ha adottato la risoluzione A/RES/73/296, che condanna fermamente tutte forme di violenze e terrorismo perpetrate in nome della religione. La libertà di religione o di credo, la libertà di opinione e di espressione, il diritto di riunione pacifica e il diritto alla libertà di associazione è sancita dagli articoli 18,19,20 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.
L'esercizio del diritto alla libertà di opinione e espressione svolge un ruolo positivo nel rafforzamento della democrazia e nella lotta contro l'intolleranza religiosa. La risoluzione dell'Assemblea generale non solo condanna atti di violenza, ma riconosce anche l'importanza di offrire supporto e assistenza adeguata alle vittime e ai loro famigliari, nel rispetto della legge Internazionale
L'assemblea ha inoltre evidenziato la necessità di proteggere i luoghi di culto, spesso bersagli di attacchi, e di rafforzare i regimi giudiziari nel loro compito di tutelare contro le discriminazioni e i crimini di odio. Gli Stati hanno la responsabilità primaria di promuovere e proteggere i diritti umani, compreso il loro diritto di esercitare liberamente la propria religione e le proprie convinzioni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata Nazionale della Fidanzata: 1 agosto

Giornata Nazionale della Fidanzata: 1 agosto

Giornata Mondiale della Tigre: 29 luglio

Giornata Mondiale della Tigre: 29 luglio

Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

La giornata mondiale del gatto: 8 agosto

La giornata mondiale del gatto: 8 agosto

Articoli Recenti Muore Giuseppe Meazza: 21 agosto 1979

Muore Giuseppe Meazza: 21 agosto 1979

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

Il 19 agosto si festeggia la Giornata Mondiale dell'aiuto umanitario

Il 19 agosto si festeggia la Giornata Mondiale dell'aiuto umanitario

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto