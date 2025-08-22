Giornata delle vittime di violenza basata sul credo religioso: 22 agosto

Il 22 agosto si celebra la giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo. Le vittime di questi episodi, spesso appartenenti a comunità religiose o minoranze, sono in costante aumento, sia in termini di numero che di gravità. Per questo motivo l'assemblea Generale ha adottato la risoluzione A/RES/73/296, che condanna fermamente tutte forme di violenze e terrorismo perpetrate in nome della religione. La libertà di religione o di credo, la libertà di opinione e di espressione, il diritto di riunione pacifica e il diritto alla libertà di associazione è sancita dagli articoli 18,19,20 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

L'esercizio del diritto alla libertà di opinione e espressione svolge un ruolo positivo nel rafforzamento della democrazia e nella lotta contro l'intolleranza religiosa. La risoluzione dell'Assemblea generale non solo condanna atti di violenza, ma riconosce anche l'importanza di offrire supporto e assistenza adeguata alle vittime e ai loro famigliari, nel rispetto della legge Internazionale

L'assemblea ha inoltre evidenziato la necessità di proteggere i luoghi di culto, spesso bersagli di attacchi, e di rafforzare i regimi giudiziari nel loro compito di tutelare contro le discriminazioni e i crimini di odio. Gli Stati hanno la responsabilità primaria di promuovere e proteggere i diritti umani, compreso il loro diritto di esercitare liberamente la propria religione e le proprie convinzioni.

