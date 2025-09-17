Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita: 17 settembre

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Il piano incoraggia i Paesi ad adottare strategie che riducano errori nella diagnostica

Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. La Giornata è stata istituita dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2019. L'obbiettivo generale dell'iniziativa è quello di migliorare la comprensione globale della sicurezza dei pazienti aumentando l'impegno pubblico e privato sul tema dell'assistenza sanitaria. Occorre anche sensibilizzare il mondo intero sull'importanza della sicurezza degli operatori sanitari e sulle sue interconnessioni con la sicurezza dei pazienti. È indispensabile pertanto riconoscere e investire nella sicurezza degli operatori sanitari, come priorità per la sicurezza dei pazienti. Fondamentale è anche il coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità.
Numerose evidenze scientifiche, infatti, hanno dimostrato che quando i pazienti sono coinvolti attivamente nella propria cura, si producono significativi vantaggi in termini di sicurezza. I pazienti possono contribuire non solo alla loro sicurezza sanitaria ma anche a quella del sistema sanitario nel suo complesso.
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Il piano d'azione globale incoraggia i Paesi ad adottare strategie che riducano errori nella diagnostica. È essenziale poter intraprendere esami clinici approfonditi, migliorare l'accesso ai test diagnostici e aumentare azioni e soluzioni basate sulla tecnologia.

