Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. La Giornata è stata istituita dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2019. L'obbiettivo generale dell'iniziativa è quello di migliorare la comprensione globale della sicurezza dei pazienti aumentando l'impegno pubblico e privato sul tema dell'assistenza sanitaria. Occorre anche sensibilizzare il mondo intero sull'importanza della sicurezza degli operatori sanitari e sulle sue interconnessioni con la sicurezza dei pazienti. È indispensabile pertanto riconoscere e investire nella sicurezza degli operatori sanitari, come priorità per la sicurezza dei pazienti. Fondamentale è anche il coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità.
Numerose evidenze scientifiche, infatti, hanno dimostrato che quando i pazienti sono coinvolti attivamente nella propria cura, si producono significativi vantaggi in termini di sicurezza. I pazienti possono contribuire non solo alla loro sicurezza sanitaria ma anche a quella del sistema sanitario nel suo complesso.
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Il piano d'azione globale incoraggia i Paesi ad adottare strategie che riducano errori nella diagnostica. È essenziale poter intraprendere esami clinici approfonditi, migliorare l'accesso ai test diagnostici e aumentare azioni e soluzioni basate sulla tecnologia.
Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita: 17 settembre
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Il piano incoraggia i Paesi ad adottare strategie che riducano errori nella diagnostica
Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. La Giornata è stata istituita dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2019. L'obbiettivo generale dell'iniziativa è quello di migliorare la comprensione globale della sicurezza dei pazienti aumentando l'impegno pubblico e privato sul tema dell'assistenza sanitaria. Occorre anche sensibilizzare il mondo intero sull'importanza della sicurezza degli operatori sanitari e sulle sue interconnessioni con la sicurezza dei pazienti. È indispensabile pertanto riconoscere e investire nella sicurezza degli operatori sanitari, come priorità per la sicurezza dei pazienti. Fondamentale è anche il coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto
Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto
Cesare Pavese si toglie la vita a 41 anni: 27 agosto 1950
La giornata mondiale della lettura: 6 settembreArticoli Recenti
Primo episodio di Willy Coyote e Beep Beep: 16 settembre 1949
Traslazione della sacra Sindone a Torino: 15 settembre 1578
Francesco d'Assisi ricevette le Stimmate: 14 settembre 1224
La sonda Ulysses sorvola il polo sud del Sole, 13 settembre 1970