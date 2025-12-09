Foto Dire
Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre
L'accesso illecito ad appalti pubblici e privati è una strategia largamente adottata dalla crimilnalià organizzata
La PressaLa Giornata Internazionale del 9 dicembre contro la corruzione è un'occasione per porre l'attenzione sulle conseguenze di un fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i Paesi, priva i cittadini di diritti fondamentali, rallenta lo sviluppo economico, mina le istituzioni e lo stato di diritto. La corruzione rappresenta uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, incidendo sui servizi al cittadino e creando un circolo vizioso che impoverisce sempre più i Paesi dove il problema è endemico.Gli investimenti leciti vengono scoraggiati e le piccole imprese non riescono a superare i 'costi di avviamento'.In molte nazioni la credibilità e la fiducia viene minata principalmente dalla corruzione, che alimenta pure forme di estremismo e divisioni sociali.L'accesso illecito ad appalti pubblici e privati è una strategia largamente adottata dalla crimilnalià organizzata e si evidenzia la complessità crescente in cui si muovono gruppi criminali per favorire l'oscuramento di profitti illeciti.Il 31 ottobre 2003, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La Convenzione è entrata in vigore nel dicembre 2005, è il primo strumento giuridico vincolante nella lotta contro la corruzione: mira a prevenire e combattere il fenomeno e prevede misure di prevenzione e la criminalizzazione delle
