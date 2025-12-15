Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale: 15 dicembre

È stata scelta questa data poiché proprio il 15 dicembre 1972 venne promulgata la prima legge italiana sull'obiezione di coscienza

Il 15 dicembre ricorre la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per riconoscere il contributo dei giovani e delle giovani volontarie che scelgono di impiegare un anno della propria vita nella promozione dei valori di ogni progetto di Servizio Civile. È stata scelta questa data poiché proprio il 15 dicembre 1972 venne promulgata la prima legge italiana sull'obiezione di coscienza, aprendo la strada a una forma di difesa della Patria basata sull'impegno sociale e non armato.

Le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile sono una risorsa insostituibile; quotidianamente mettono a disposizione della collettività il loro impegno, l'altruismo e la generosità. I volontari dedicano tempi ed energie a progetti di inclusione, protezione dell'ambiente, tutela del patrimonio culturale, assistenza e molto altro. Tali iniziative dimostrano come il Servizio Civile sia un percorso capace di formare cittadini consapevoli e attivi, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale delle comunità.

Il 15 dicembre è l'occasione per far emergere la ricchezza dei progetti attivi e invitare nuovi giovani a scoprire questa esperienza di crescita personale e collettiva. Dedicare un anno agli altri è un atto d'amore, un ponte verso il mondo del lavoro con crescita professionale: i volontari hanno l'opportunità di migliorare l'empatia, l'apertura mentale e il lavoro di squadra.

Il Servizio Civile è altresì un modo per contribuire alla difesa della Patria, alla pace e alla promozione dei veri valori. Molti ragazzi e ragazze scelgono il Servizio Civile per donarsi un anno di riflessione, per fare qualcosa di costruttivo e per mettersi alla prova, scoprendo nuove passioni e talenti.

