Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Roald Amundsen raggiunge il Polo Sud: 14 dicembre 1911

Roald Amundsen raggiunge il Polo Sud: 14 dicembre 1911

Nel 1912 il club degli esploratori di New York lo accoglie come membro onorario

2 minuti di lettura

Il 14 dicembre 1911 la spedizione dell'esploratore norvegese Roald Amundsen raggiunge il Polo Sud, arrivando con un mese di anticipo rispetto alla spedizione rivale guidata da Robert Falcon Scott.
La spedizione Amundsen comprendeva anche altri 4 compagni di viaggio (Olav Bjaaland, Gelmer Haussen, Serse Hassel, Oscar Wisting); ed è stata finanziata dalla Norvegia.
Il 10 febbraio 1911 l'esploratore norvegese e i suoi uomini iniziano a costruire depositi di provviste lungo la strada per il Polo con lo scopo di depositare parte dei rifornimenti necessari per la spedizione. La costruzione dei depositi consente anche ad Amundsen di acquisire esperienza e permette un test generale degli equipaggiamenti; in particolare gli sci ed i cani da slitta.
Alla fine delle operazioni, il gruppo, prende il mare per far ritorno nell'anno successivo. Il 19 ottobre 1911 Amundsen parte per la spedizione vera e propria con quattro slitte e 52 cani.
Secondo i piani, il gruppo diretto al Polo, si dirige in direzione sud attraverso la Barriera di Ross raggiungendo i depositi. Il 17 novembre gli esploratori iniziano l'ascesa del ghiacciaio Axel Heiberg.
Dopo 4 giorni la spedizione raggiunge il Plateau Antartico. Le condizioni meteo e una morfologia del luogo con numerosi crepacci rendono l'avanzata del gruppo lenta e faticosa.
Finalmente il 14 dicembre 1911 il gruppo dei 5 norvegesi, arriva al Polo Sud. Amundsen chiama il campo che erigono 'Polheim' (Casa del Polo, in norvegese).
Al momento di tornare viene lasciata una piccola tenda ed una lettera che rivendica l'impresa.
Amundsen racconterà poi l'impresa in un libro. Nel 1912 il club degli esploratori di New York lo accoglie come membro onorario.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Articoli Recenti I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957

Nasce Susanna Tamaro, 12 dicembre 1957

Giornata internazionale della Montagna: 11 dicembre

Giornata internazionale della Montagna: 11 dicembre

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006