Hanno inizio i Saturnali della Roma antica: 17 dicembre 497 a.C.

Il 17 dicembre 497 a.C., nell'antica Roma, iniziavano i Saturnali, ciclo di festività della religione romana dedicate al Dio Saturno. Le celebrazioni antiche erano molto amate, segnavano il giorno di nascita del tempio di Saturno, si svolgevano con la fine dei lavori agricoli il solstizio d'inverno. Inizialmente, le Saturnali, duravano un solo giorno, ma in epoca imperiale furono estese fino a una settimana. Le feste celebravano il ricordo di una ipotetica 'età dell'oro' in cui segnarono uguaglianza sotto il regno di Saturno e gli uomini vivevano felici.

Le attività delle feste includeva banchetti pubblici e privati, scambio di doni come statuette di terracotta e dolci. Le case venivano addobbate con nastri e rami, le città animate da bancarelle, musicisti e danzatori: i Saturnali ricordavano da vicino il carnevale. Tuttavia la connotazione religiosa della festa prevaleva su quella sociale, il Dio Saturno era proposto alla custodia delle anime dei defunti, ma anche protettore delle campagne e dei raccolti e per questo a lui si offrivano sacrifici e doni per favorire poi di raccolti abbondanti nella stagione estiva.

Durante queste feste le attività statali erano sospese, le guerre proibite e i lutti aboliti. Nei festeggiamenti era sovvertito l'ordine sociale e l'autorità dei padroni sugli schiavi temporaneamente sospesa: i servi si comportavano da uomini liberi, potevano parlare con i padroni da pari a pari e, in alcuni casi, venivano serviti a tavola dai loro stessi padroni.

Queste feste si diffusero in tutto il mondo romano ed era il momento più caro alle genti di ogni condizione sociale.

