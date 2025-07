Giornata Internazionale della Giustizia Penale: 17 luglio

Il 17 luglio si celebra la Giornata Internazionale della Giustizia Penale, che commemora l'adozione dello statuto di Roma, il trattato che ha istituito la Corte Penale Internazionale (CPI).

Questa giornata mira a promuovere e sostenere la giustizia penale internazionale, sottolineando di ritenere responsabili gli individui per i crimini più gravi che ledono la comunità internazionale.

La (CPI), con sede all'Aja, è il primo tribunale internazionale permanente competente a giudicare individui accusati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidi e aggressioni.

La sua creazione, il 17 luglio 1998, segna una tappa fondamentale nella lotta contro l'impunità per i crimini più efferati. La Giornata Internazionale della Giustizia Penale è anche un momento per ricordare le vittime di atrocità di massa e per ribadire l'impegno a garantire che i responsabili di tali crimini siano chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Ogni anno persone in tutto il mondo usano questa giornata per ospitare eventi per promuovere la giustizia internazionale, in particolare il sostegno alla Corte Penale internazionale. La prevenzione e la sanzione dei crimini internazionali richiedono non solo il sostegno e la cooperazione dei governi, ma anche della comunità globale. Ad oggi i Paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma sono 123; l'Italia fin da subito ha promosso l'istituzione della Corte ed è stata tra i primi Paesi a ratificare lo statuto.