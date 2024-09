Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tonnellate di sacchetti di plastica inquinano ogni anno i fondali e le acque marine, costituendo un pericolo per la salute di pesci, mammiferi, tartarughe e altre specie oltre che per la flora acquatica.Per azzerare l'impatto ambientale della plastica, è indispensabile ridurne l'utilizzo al minimo e conferirlo correttamente secondo le regole della raccolta differenziata.

I sacchetti monouso sono superflui e facilmente sostituibili: buste in carta, imballaggi biodegradabili e borse compostabili sono valide alternative green che possiamo sfruttare ogni giorno. Si sono fatti passi avanti: in Italia i supermercati hanno sostituito la plastica dei sacchetti con materiali biodegradabili. È necessario però che ognuno di noi adotti piccole buone abitudini quotidiane che riducano i volumi di plastica, in circolazione.Eccone 5 da sperimentare in occasione della Giornata Internazionale senza sacchetti di plastica:Portare sempre con sè una sporta di stoffa da utilizzare per gli acquisti.Scegliere i prodotti sfusi.Riutilizzare più volte buste di plastica.Evitare di acquistare bottiglie in plastica, preferendo bottiglie in vetro.Utilizzare barattoli di vetro per congelare e conservare i cibi.Eliminare la plastica è una necessità inderogabile. L'inquinamento interessa tutta la catena alimentare e anche noi.