Giornata mondiale abolizione tratta degli schiavi

Gli europei si dedicavano alla tratta degli schiavi in quanto si richiedevano grandi quantità di manodopera nelle piantagioni e nelle miniere.Già nei primi anni del 1500 gli stati africani vendevano schiavi agli europei che a loro volta li deportavano nelle colonie americane, dando origine al più grande commercio marittimo di schiavi della storia.I prigionieri durante il viaggio erano incatenati; si stima che il 15% degli africani morisse in mare.

L'apporto lavorativo degli schiavi permise lo sviluppo di un'economia di piantagioni come la canna da zucchero, il tabacco, il caffè, il cacao e il cotone.



In Europa, lo schiavismo ebbe sempre oppositori, tuttavia questa pratica rimase legale fino al XIX secolo. La prima potenza coloniale a proclamare l'abolizione della schiavitù fu il Regno Unito, nel 1807. Alla fine del XIX tutti i regimi coloniali abolirono la schiavitù. Soppressa la tratta e abolita la schiavitù, permasero pesanti discriminazioni a danno di cittadini di origine africana. Negli Stati Uniti il movimento per i diritti civili degli afroamericani a partire dagli anni 60 del Novecento si raccolse intorno a figure come Martin Luther King e Malcom X.