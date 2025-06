Giornata mondiale degli Asteroidi: 30 giugno

La Giornata mondiale degli Asteroidi del 30 giugno fu istituita nel 2014 per far conoscere il ruolo degli asteroidi nella formazione del nostro sistema solare. La data del 30 giugno è stata scelta per riconoscere l'anniversario del più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente della terra: l'impatto avvenuto nel 1908 a Tinguska in Siberia. Si suppone che questa esplosione venne causata da un asteroide e si stima che l'energia prodotta dall'impatto sia stata mille volte più potente della bomba atomica lanciata su Hiroshima in Giappone.

L'asteroide si può considerare come in piccolo pianeta che orbita attorno al sole. Di questi 'pianetini' ne sono stati contati circa 300.000 e tra i più grandi si conoscono Cerere, Veste, e Pallade.

Gli asteroidi sono corpi rocciosi o metallici e sono considerati residui della formazione del Sistema Solare. Gli asteroidi sono oggetto di intensi studi da parte di astronomi perché conservano al loro interno la memoria di quale fosse la composizione originaria del Sistema Solare e aiutano a comprendere la formazione e l'evoluzione dei pianeti.

Alcuni asteroidi sono definiti potenzialmente pericolosi perché le loro orbite intersecano a quella della Terra, pertanto può esserci una probabilità non nulla di impatto nel corso del tempo.

Recentemente si sta cominciando a studiare che cosa sarebbe possibile fare nel caso uno di questi oggetti possa effettivamente trovarsi in rotta di collisione verso la Terra.

Dalla Nasa è nata la missione 'Dart' che nel 2022 è riuscita a colpire un asteroide con una sonda spaziale dimostrando che è possibile deviare la traiettoria del corpo celeste e questo fa ben sperare per il futuro nel caso fosse effettivamente necessario.