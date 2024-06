Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi 25 giugno si celebra la loro festa in tutto il mondo; i marittimi sono stati selezionati con cura e rigore per il coraggio, la perseveranza, la capacità di resistenza. Tutti coloro che lavorano in mare ogni mattina parlano di temperature, del vento, del clima e di come affrontare, eventualmente le onde alte.I marittimi svolgono un lavoro fondamentale per garantire approvvigionamento in tutto il pianeta. Con il cielo sopra alla testa e il mare sotto i piedi, faticano molto e spesso lavorano in situazioni difficili.Chi vive e chi lavora nel mare però consegna sogni e speranze, perché custodisce e dona nuovi orizzonti ogni giorno.La giornata Mondiale del Marittimo rende omaggio ai lavoratori del settore in quanto svolgono un ruolo strategico per assicurare l'operatività delle navi, il trasporto di passeggeri, il commercio internazionale.Il ruolo dei lavoratori è essenziale anche per un trasporto marittimo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente.