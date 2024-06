Giornata mondiale dei profughi: 20 giugno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'obiettivo è anche quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni e le loro speranze: prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere una casa.Ai leader viene poi richiesto un programma per lo sviluppo di meccanismi nazionali di risposta rapida alle sfide poste dall'immigrazione e alla tratta di esseri umani.È necessario il rafforzamento della cooperazione tra i principali attori (governi, ONG e organizzazioni internazionali).

Questa Giornata è l'occasione per ricordare le gravi mancanze da parte dei nostri stati europei nei confronti delle persone in fuga dai conflitti e dalle persecuzioni.

L'Europa investe grandi somme nella chiusura delle proprie frontiere esterne e negozia accordi in materia di migrazione offrendo aiuti finanziari e concessioni politiche in cambio della riamissione e del rinvio di rifugiati.

Questo mercanteggiare è deleterio poiché considera sicuri per i rifugiati dei Paesi che non lo sono assolutamente.



Occorre certamente più solidarietà e aiuto fra i Governi e non conferire al primo paese di arrivo dei migranti la responsabilità della domanda di asilo. La posta in gioco riguarda ed è legata all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati e deve spingere, a tale scopo, tutti gli Stati a migliorare le politiche scolastiche, urbane e la gestione di tutta la collettività. Accogliere e integrare non è semplice, vale la pena però stimolare la nostra competitività, non per costruire nuove armi, ma investire per un mondo migliore.