Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

La Giornata Mondiale della Zanzara ricorre il 20 agosto.
Questa Giornata commemora la scoperta, nel 1897, del ruolo della zanzara nella trasmissione della malaria da parte del medico britannico Ronald Ross. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul pericolo delle malattie da Zanzare e prevenire la lotta contro queste malattie, come la malaria, la dengue, il West Nile e la Chikungunya.
Decine di casi, di malattie da zanzara, sono legati a viaggi internazionali che, secondo L'OMS, hanno registrato l'aumento maggiore negli ultimi decenni. Diversi casi sono stati registrati ogni anno anche in Italia. Anche se spesso lievi, in alcuni casi queste malattie possono avere decorsi gravi

 

La ricerca scientifica è fondamentale per lo sviluppo di strategie di controllo delle malattie trasmesse da zanzare.
In occasione della Giornata Mondiale della Zanzara, vengono spesso organizzate campagne di sensibilizzazione e iniziative per raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione.

 

Per essere protetti contro le zanzare è bene optare per un buon prodotto repellente da applicare sul corpo o, in alternativa per gli spazi chiusi, optare per un antizanzara elettrico che emette una sostanza chimica che attirano e uccidono le zanzare.
Le sostanze più comuni sono le piretrine o i piretroidi.
Si tratta di piccoli sistemi da inserire in una presa di corrente che scaldano e diffondono la sostanza sgradita agli insetti nell'ambiente.
È un rimedio efficace per difendersi dalle zanzare in casa.

